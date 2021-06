Iannone: "Ieri il Var è stato perfetto. Polemiche in Serie A per l’utilizzo del Var? Bisogna usarlo meglio"

Napoli - L'ex arbitro di A Antonio Iannone è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“Complimenti al Var che ieri ha lavorato molto bene in occasione del gol annullato a Chiellini. Rosetti, responsabile del var, aveva chiarito che anche in caso di tocco casuale di mano, il gol, non sarebbe dovuto essere stato convalidato.

Polemiche in Serie A per l’utilizzo del Var? È uno strumento che aiuta e dev’essere utilizzato meglio. Rispetto ai tempi nostri gli arbitri sono agevolati”.