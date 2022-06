Calciomercato Napoli - Sacrificare Kalidou Koulibaly. E’ questa la richiesta a sorpresa del collega Peppe Ianicelli intervenuto quest’oggi a Radio Marte:

“Adesso bisogna fare piazza pulita, urge un reset totale coinvolgendo per esempio anche Koulibaly. A mio avviso non ci sono più le condizioni per proseguire insieme. E con giocatori così il Napoli non vincerà mai: cosa ha dato il difensore quest’anno? Per me bisogna mandare via questo gruppo e ringiovanire per poter parlare di scudetto”.