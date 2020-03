Iannicelli: "Scritta oggi una delle pagine più nere della storia del calcio"

Ultime calcio Napoli - Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Campania Sport sull'emergenza Coronavirus:

"Il calcio non ha capito il senso della responsabilità alla quale era stato chiamato in questo momento molto delicato il nostro paese. Il calcio avrebbe potuto contribuire a svagare la popolazione. Prima la sceneggiata di giocare o non giocare, poi la decisione di giocare a porte chiuse. Ed ancora quando si chiede di trasmettere le partite in chiaro per evitare l’assembramento di persone in pubblici esercizi, il permesso viene negato per i contratti e gli sponsor, mi cadono le braccia. Credo davvero che si sia scritta una delle pagine più nere della storia calcistica del nostro paese".