Iannicelli: "Preoccupato per il momento che sta vivendo il Napoli! Meret agli Europei? E' presto per dirlo"

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Io sono davvero preoccupato per il momento che sta vivendo il Napoli che è molto complicato. L'atto di guerriglia sull'asse Napoli-Macedonia, dopo le parole di Eljif Elmas dal ritiro della Nazionale, è il segnale chiaro che la tensione cova ancora sotto la cenere. Meret ad Euro 2020? E' presto per dirlo. Il Napoli, se dovesse avanzare nelle coppe europee, rafforzerebbe la figura del portiere azzurro anche in ottica Nazionale".