Iannicelli: "Napoli da scudetto, che peccato! Rinnovo Mertens cosa fatta, tre azzurri sono in partenza" [VIDEO]

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Che peccato per il Napoli che aveva tutte le possibilità per giocarsi lo scudetto come sta facendo la Lazio. Questa sera il Napoli fa delle prove per il futuro. Rinnovo di Mertens cosa fatta, al di là delle fake news. Per Callejon, Koulibaly e Milik ci si prepara al passo di addio. Il Napoli è la squadra più forte e più in forma del campionato".