Iannicelli: "Ho solo un timore su Manna. Trovo sgradevole che il biglietto del film scudetto costi più di 12 euro"

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 sul Napoli:

"Il dibattito su chi sarà il prossimo allenatore mi appassiona poco. Su ogni singolo giocatore, la società deve fare una riflessione precisa ed articolata Il mio timore è che con Manna non si vada verso le ambizioni internazionali. Ho trovato molto sgradevole anche che il film sullo Scudetto, per quanto bellissimo, costi oltre 12 euro, da prezzo imposto dalla produzione. Quella del film poteva essere un modo per tendere la mano, trovando una bigliettazione più popolare, così da risarcire almeno in parte i tifosi dopo questa stagione".