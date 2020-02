Il giornalista Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione televisiva su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Gattuso in sei mesi avrebbe fatto meglio di Sarri e Ancelotti negli ultimi anni percé avrebbe riportato nella bacheca del Napoli un trofeo importante. Io sono dell'idea che il Napoli in Champions possa ambire a qualcosa in più".