Iannicelli: "Chi insulta De Laurentiis e parla di sceicchi non è tifoso del Napoli, la A16 dovreste prenderla voi"

"La squadra inizia a restituire il debito di credibilità degli ultimi mesi. Questa squadra può aver sbagliato qualcosa, come l'allenatore o la società, ma ha un valore ed è stata costruita per essere almeno da podio del campionato, non a caso ha battuto Lazio e Juve, le squadre più in forma del campionato. Ora è il momento della gioia dopo l'impresa, ma resta l'amarezza perché non si può passare dalla batosta vergognosa con la Fiorentina a questa sera e molti giocatori devono farsi un'esame di coscienza. La partita dimostra che la squadra ha enormi qualità, è forte, dopo un mercato valutato da tutti in modo positivo e che è da almeno terzo posto.

Poi con Ancelotti è scaturita questa situazione, ma chiunque abbia assistito alla partita ha visto due squadre alla pari. Non mi tolgo dalla testa che ad un certo punto qualcuno, più di uno, nel gruppo ha dimenticato cosa significa un giocatore da Napoli.

Non batti Lazio e Juve se non hai delle qualità che poi dimentichi con Genoa, Fiorentina e Sassuolo il primo tempo ecc. Ora bisogna ripartire per la Coppa Italia, obiettivo importante, risalire in campionato ma non so fino a quale posizione, ma voglio rispondere a quelli che invocavano la cessione del club, insultavano ADL in ogni modo, ma la A16 dovete imboccarla voi, siete tutt'altro che tifosi del Napoli, se vaneggiate di sceicchi che non ci sono contro un presidente che costruisce una squadra forte ma che poi può avvertire dei problemi".