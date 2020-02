Iannicelli: "Calendario agevole, il Napoli deve andare a -9 per dare un senso alla stagione"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Canale 21, Peppe Iannicelli ha dichiarato:

"E' già successo al Napoli di smentire grandi prove offerte appena una settimana dopo. Perciò io non mi fido. Il Napoli ora è chiamato a dare un senso alla stagione. Bisogna ritrovare l'orgoglio e la continuità, dopo la dignità. Sampdoria, Lecce, Cagliari, Brescia, Torino, l'unica squadra che la precede in classifica è il Cagliari e quindi se non è un calendario agevole questo... io però non mi fido ed attendo una conferma dei segnali positi con la Sampdoria. Non voglio essere retorico, ma i tifosi del Napoli non meritavano questo scempio".