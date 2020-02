Iannicelli: "Barcellona? E' una montagna da scalare, ma il Napoli ha ottime chance di passare"

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Il Napoli può battere il Barcellona, nella doppia sfida si può passare il turno. Quest'impresa è già riuscita alla Roma che non era più forte di questo Napoli. Gli azzurri, nel girone di Champions hanno regolato il Liverpool e nell'ultimo mese hanno battuto Juventus, Inter e Lazio: le prime tre in classifica in Italia. La gara di Champions è una montagna da scalare, ma non impossibile da superare. Abbiamo ottime chance di passare il turno".