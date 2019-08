Iachini: "Una prestazione positiva con il Barça darebbe fiducia al Napoli. Milik? Ci penserei mille volte prima di darlo via"

Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "La condizione non può essere ottimale, ma una prestazione positiva contro il Barcellona darebbe fiducia ad un Napoli che si sta comunque comportando bene in queste gare precampionato. La squadra ha assimilato le idee di Ancelotti e può essere solo un vantaggio d'ora in avanti. Gli azzurri hanno da colmare ancora un piccolo gap contro la Juve, ma non stiamo parlando di una rosa non di qualità perchè se hai Manolas, Koulibaly, Fabian e tanti altri calciatori di valore, sei forte. Milik? Una grande squadra deve avere anche più di un attaccante. Arek è uno che si è rotto due volte il rociato e doveva riprendersi ma per me è una punta da 20 gol a campionato. Più giocherà e più migliorerà, prima di liberarmi di Milik ci penserei mille volte. Icardi? Chi lo prende fa un grande affare"