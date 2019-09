Hysaj, l'agente: "Ho provato a portarlo via fino alla fine, ora rispetterà il contratto"

Niente addio, alla fine, per Elseid Hysaj. Nonostante la prmanenza di Kevin Malcuit e l'approdo di Giovanni Di Lorenzo, l'esterno albanese è rimasto alla SSC Napoli. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'agente del giocatore, Mario Giuffredi appare parecchio amareggiato: "Il mio obiettivo era portarlo via, ci ho provato dal primo minuto fino all'ultimo utile".

Napoli, sfuma l'addio di Hysaj

"Purtroppo, per un motivo o per un altro, i presupposti giusti non si sono mai creati. Sono venute fuori dalle opportunità che però non si sono concretizzate. Sicuramente lasciarlo a Napoli non era il mio volere, ho portato Di Lorenzo anche per favorire la sua uscita e non avrei mai messo due miei giocatori nello stesso ruolo. Certo, adesso punto e a capo: ha un contratto fino a giugno 2021, lo rispetterà e sarà a disposizione del mister".