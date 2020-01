Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente:

"Perché Ancelotti ha fallito? Per un semplice motivo: non è una squadra di campioni il Napoli, vanno allenati e va coltivata la cultura del lavoro quotidiano e questo Ancelotti non l'ha fatto. Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l'allenatore".