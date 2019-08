Hysaj al Valencia, Schira: "Questa sera summit per chiudere, distanza minima tra domanda e offerta"

Calciomercato Napoli - Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questa sera ci sarà un summit per Hysaj al Valencia, i dirigenti dei club avranno un incontro per la fumata bianca. Essendo un'operazione internazionale non può andare oltre proprio per i tempi tecnici. La richiesta del Napoli è prestito oneroso, 5 mln e 20mln di riscatto. Gli spagnoli, invece, offrono riscatto obbligatoria alla 25esima presenza con 3 milioni di prestito e cifra inferiore per il riscatto. Icardi? Ha detto no alla Roma, al Napoli e Monaco. Vorrebbe la Juve ma anche restare".