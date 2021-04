Hugo Maradona: "Diego si schierava sempre con i più deboli! Il Napoli non deve entrare in Superlega, è discriminatoria"

Ultime notizie calcio Napoli - Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Superlega? Diego difendeva sempre i più deboli. Il Napoli non deve accettare di entrare in questa competizione anche se secondo me è difficile che sarà invitata. Chi più ne ha più ne vuole di soldi, è una discriminazione".