Hugo Maradona contro Diego Jr: "Se non parlano le figlie Dalma e Gianinna, gli altri devono stare zitti"

Polemiche per la questione maglie del Napoli in onore a Maradona tra il figlio Diego Jr e l'avvocato Stefano Ceci. Intanto, come riportato da Il Mattino, non si placano le tensioni in famiglia Maradona. Perché senza citarlo, il fratello di Diego, Hugo Maradona ha fatto un attacco in tv al nipote Diego Jr, che nei giorni scorsi si era espresso sulla questione maglie dedicata a Diego.

Hugo Maradona contro Diego Jr

Durante la trasmissione Non solo calcio condotta dalla giornalista Barbara Carere su Telelibera Campania, Hugo Maradona ha detto contro Diego Jr: «La maglia mi è piaciuta molto, invece non mi è piaciuta la polemica sul permesso che non è stato chiesto. Ma quale permesso? Il Napoli ha dato tutto a Maradona e Maradona ha dato tutto al Napoli. Il cognome Maradona deve essere portato a testa alta e non deve essere sfruttato. Se non parlano le figlie Dalma e Gianinna, gli altri devono stare zitti».

Tutte le news sul calciomercato e non solo sul Napoli