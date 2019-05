"Ho uno scoop sul nuovo allenatore della Juve": siparietto Caressa-Mauro: "E' Ancelotti?"

Calciomercato Juventus - Nel corso della puntata odierna di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, è intevenuto Massimo Mauro, ex giocatore della Juventsu e del Napoli: "Ho telefonato ad un allenatore, mi ha detto che ha ancora 2 anni di contratto con la sua attuale squadra. Queste le sue parole: "Non mi posso muovere, ho l'ossessione della Champions e la voglio vincere qui. Sono comunque onorato delle voci che mi vogliono alla Juve".

Interviene quindi Caressa, che con Zazzaroni in coro esclama: "E' Carlo? (Ancelotti, ndr.)".

Mauro smentisce subito: "No assolutamente!"

Caressa: "Ah giusto, perdonami Massimo. Ho capito di chi si tratta, avevo dimenticato la vostra passione in comune per il golf. E' Guardiola!"

Mauro: "Esatto".