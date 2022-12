Hjulmand-Napoli, Corvino del Lecce svela: "Giuntoli molto attento, lo vogliono i grandi club"

Calciomercato Napoli - Le ultime di calciomercato sul Napoli con le parole di Pantaleo Corvino del Lecce. Il Napoli della squadra salentina segue con attenzione Hjulmand, giovane centrocampista di qualità che piace a Giuntoli.

Calciomercato: Hjulmand-Napoli, le parole di Corvino

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce

“Hjulmand lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare. Diciamo che quando ti trovi in certi club dove devi fare il meglio di quello che puoi, devi dare sfogo alle idee.

Il Napoli interessato a Hjulmand? Questa domanda va fatta a Cristiano Giuntoli. Quello che posso dire è che il ragazzo è attenzionato da tanti grandi club perché sta dimostrando in campo di meritarsi le attenzioni che sta avendo e credo anche quella del Napoli perché Giuntoli è molto attento e non credo sarà passato inosservato.

La funzione del direttore sportivo non è soltanto la campagna acquisti e cessioni, ma deve tracciare un programma nel breve, medio e lungo termine, deve anche osservare. Io per quanto mi riguarda ho sempre svolto questo ruolo tenendo conto di quanto ho detto sia in prima squadra che a livello giovanile".