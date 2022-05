Bologna, Hickey confessa: "Al Napoli il prossimo anno? Non si sa mai, ecco come stanno le cose"

Ultime calciomercato Napoli. Tra i nomi accostati al club di De Laurentiis il prossimo anno c'è anche quello di Aaron Hickey, terzino scozzese del Bologna. Del suo futuro ha parlato proprio lo stesso giocatore ai microfoni dell'edizione bolognese di Repubblica.

Hickey, oltre a raccontarsi su come si è ambientato nel calcio italiano, è stato incalzato anche sulla questione mercato e le voci sul Napoli. Lo scozzese non ha chiuso all'ipotesi partenopea:

Su Instagram posti molte foto da turista: Roma, Venezia, Garda, Firenze… Napoli no?

«Troppo lontana».

A quanto pare potresti starci molto l’anno prossimo. Ti senti pronto per quel livello?

«Non lo so, ora penso al Bologna poi nella vita non si sa mai».

Quando vedi una partita di Champions League in tv cosa pensi? Potrei già reggere o magari un giorno?

«Contro Inter e Milan ce l’abbiamo fatta e anche bene. Dopo mi sono reso conto che erano gli stessi giocatori che abbiamo visto in Champions e, dato che ce la siamo cavata, mi sono detto: ok, si può fare. Test superato».

Cosa devi migliorare ancora?

«La difesa»

Cosa ti ha deluso della serie A?

«Gli arbitri. Troppe interruzioni».