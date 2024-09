Hamsik: "Tridente perfetto del Napoli? Non ho dubbi, scelgo..."

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è stato intervistato da Radio Serie A in occasione dell'evento di presentazione della nuova edizione del celeberrimo videogioco calcio di Ea Sports, FC25. Tra i vari temi allo slovacco è stata posta una domanda particolare, la cui risposta non può che riempire di gioia i cuori dei tifosi napoletani:

Se potessi creare il tridente perfetto a FC25 con altri tuoi compagni con cui hai giocato, quale sarebbe?

"Penso il tridente famoso del Napoli ci stia alla grande, allora Cavani-Lavezzi-Hamsik va bene".