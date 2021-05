Hamsik: "Superlega? Hanno pensato ai soldi: le società devono essere gestite come fa De Laurentiis"

Ultime calcio - Marek Hamsik, calciatore del Goteborg, ha rilasciato un'intervista al portale svedese Aftonbladet:

"Superlega? Non sapevo cosa stesse succedendo, sono sorpreso: non devono accadere queste cose. Il business è una cosa importante, ma lo sport deve venire prima di ogni cosa. Le grandi squadre giocano 60 volte l'anno, farne altre 20 era impossibile. Ma quelle squadre hanno solo pensato ai soldi: sono comunque contento che la Superlega non si faccia. Dobbiamo permettere a UEFA e FIFA di gestire il calcio e di fare il loro lavoro. De Laurentiis? Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ha riportato il grande calcio a Napoli dopo gli anni della Serie B. Il presidente ha fatto un grandissimo lavoro, il Napoli non ha problemi di soldi e va tutto bene".