Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik ai colleghi di Sky Sport che ha parlato anche dello scudetto:

"Sono molto orgoglioso del record di presenze col Napoli, lo scudetto se mi è mancato? E' arrivato lo scorso anno (ride, ndr). Non l'ho sentito mio, ma l'ho sentito per la città che lo meritava e aspettava da anni. Peccato per l'ultimo anno con Sarri, quella squadra lo meritava lo scudetto per il bel calcio, le emozioni che dava a tutti e per quello che abbiamo fatto in campo".