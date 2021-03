Hamsik: "Ritorno a Napoli? Mai dire mai, non chiuderò mai la porta! È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa" [VIDEO]

Napoli Calcio - Presentato come nuovo giocatore del Göteborg, il centrocampista slovacco Marek Hamsik ha risposto anche a una domanda riguardante il suo rapporto col Napoli e un eventuale ritorno.

Attended @IFKGoteborg unveiling of #Hamsik yesterday.

Asked him re return to the #SerieA & #Napoli when contract expires in August: “Never say never, and I'll never close this [door]. It’s my 2nd home & will always be in my heart. Now only focused on #Ifkgbg. Only club I wanted.” https://t.co/iXjPClrO7L pic.twitter.com/9hJWe3dsSD

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) March 9, 2021