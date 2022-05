Grande vittoria dopo 38 anni per il Trabzonspor dell'ex Napoli Marek Hamsik che resterà in Turchia come confermato dall'agente George Gardi che ha condotto da intermediario per il club quasi tutti gli affari. Queste le sue parole: "Marek è stato uno dei primi a sposare questo progetto l’anno scorso, è la sua decisione era stata presa ben prima che andasse a giocare gli europei. Felicissimo di rimanere un altra stagione li, e onorato di vestire questi colori nel suo ritorno in Champions".