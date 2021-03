Hamsik racconta: "Napoli speciale per me, ho fatto di tutto per restare il più a lungo possibile. Non ho mai pensato di andar via"

Ultime notizie calcio Napoli - Marek Hamsik, nuovo centrocampista del Goteborg, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Discovery+ Svezia ed Eurosport Italia:

"Napoli ha un posto speciale nel mio cuore, ci ho giocato 11 anni e mezzo, ho grandi numeri con questa squadra. Ho fatto di tutto per starci il più a lungo possibile. Tante volte ho avuto la possibilità di andare via ma non ci ho mai pensato. Sono contento di aver fatto quella scelta e aver potuto fare una carriera così lunga a Napoli. Maradona? Quando ho battuto il suo record di gol ci siamo sentiti al telefono, scambiati messaggi e le maglie. Io ho la sua firmata appesa a casa mia. È stato fantastico. È uno dei giocatori più forti di sempre. Quando vedevo i suoi video su YouTube o in televisione faceva sempre cose incredibili, era pazzesco".