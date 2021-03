Hamsik: "Napoli manca troppo, quest'anno arriva in Champions! Lobotka fortissimo, di Gattuso tutti mi dicono una cosa"

Ultime calcio Napoli - Nel corso di Peppy Night Fest, trasmissione in onda su Canale 21 il venerdì sera, condotto da Peppe Iodice, l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik in video-collegamento ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Quanto manca Napoli? Troppo, troppo.

Com'è andata in Cina? E’ sempre un'avventura, non è stato facile. Ne è valsa la pena, dai.

Il Napoli quest'anno arriva in Champions League? Sì, sono convinto di sì.

Com'è Lobotka? Per me è fortissimo, ma non ha avuto modo di esprimersi".

Gattuso? Tutti si ricorderanno della foto mia con lui che mi gridava (ride, ndr). Penso sia un bravissimo allenatore, i ragazzi parlano benissimo di lui. Mi fido che finiranno bene quest'anno e che Gattuso l'anno prossimo si giocherà la Champions col Napoli"