Hamsik: "Calzona e De Laurentiis mi vogliono a Napoli, ma questo non è il momento giusto: vi spiego"

Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTVS dove ha chiarito che non verrà al Napoli per fare parte dello staff di Francesco Calzona. Di seguito le parole dell'ex capitano azzurro.

Ecco le parole di Marek Hamsik sulla proposta del Napoli:

"Per Calzona essere a Napoli è come un sogno diventato realtà. Domani (oggi ndr) sarò a Napoli per la partita con il Barcellona, ma era un viaggio programmato già da tempo: quando c’è stato il sorteggio ho deciso di non perdermi una super partita, non è stata una scelta legata all’allenatore. Io al Napoli? Calzona mi ha contattato quando c’è stata la possibilità. Mi vuole con lui. Vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli, ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia e non a Napoli. È un’offerta allettante per me, Napoli è la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci. Ma questo non è il momento giusto".