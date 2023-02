Gyasi, l'agente: "Futuro a Napoli? Sarebbe occasione irrinunciabile, in passato se ne è parlato" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio - Alessandro Benini, agente di Gyasi dello Spezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Le parole dell'agente di Gyasi in vista di Spezia-Napoli:

“Sono a Torino in questo momento, vi dico che si respira un’aria pesante per quello che sta succedendo alla Juventus. Io sono tifoso del Milan, ma capisco che con questa sentenza la Juve sia una società controllata e mi sembra pesante quello che stiano facendo ai bianconeri. Le plusvalenze si fanno in due, bisognerebbe capire l’esito e l’onda di questo processo.

Su Gyasi e lo Spezia: “Con il Napoli non ci sarà per squalifica, ma io andrò lo stesso a vedere la partita perché osservare il Napoli è uno spettacolo. Sarà uno scontro Davide contro Golia, ma la Cremonese ci ha dimostrato che nel calcio i miracoli esistono. Lo Spezia deve rodarsi con i nuovi innesti, ci sono un po’ di incognite da valutare.

Gyasi è sbocciato tardi a 29 anni perchè il calcio non è facile. Seguendolo nel corso di una partita di rendi conto della sua importanza, della duttilità e del peso nello spogliatoio. Ha dovuto fare un percorso più lungo passando anche per la Serie C e lui si è meritato tutto con le sue forze. Ora vediamo cosa succederà, è maturo e può ancora succedere qualcosa per la sua carriera.

Napoli su Gyasi? E' vero in passato se ne è parlato, ma non ho mai avuto contatti diretti con Giuntoli e la dirigenza. Si è parlato anche con Sassuolo e Sampdoria, ma niente di serio. Lui comunque non ha mai voluto pensare ad un trasferimento a gennaio. Se poi in futuro dovesse arrivare il Napoli è normale che sarebbe un'offerta irrinunciabile e non sarebbe difficile trovare un accordo con la società. Parliamo di una società che è cresciuta tantissimo ed è al top, sarebbe già bellissimo se potesse giocarsela con loro anche se davanti avrebbe giocatori del calibro di Kvaratskhelia".