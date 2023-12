Gullit: "Maradona il più grande, Messi e Cristiano Ronaldo possono solo dribblare"

Ruud Gullit ha parlato di Diego Armando Maradona:

"Per me Maradona è stato il più grande. Se mi dite di Messi e di Cristiano Ronaldo vi rispondo che loro possono dribblare, Diego no, doveva saltare per forza l’avversario, altrimenti gli avrebbero rotto la gamba come ha fatto Andoni Goikoetxea, il macellaio di Bilbao che gli fratturò la caviglia. Maradona è meglio di Messi e Ronaldo per genialità e generosità. Maradona era solo, preda degli avversari, Allora gli attaccanti non erano protetti dal regolamento. L’arbitro fischiava il fallo solo se le gente come me veniva abbattuta. Buttarlo giù era una croce al merito.Un’altra cosa che mi piace di Diego è che nessuno dei suoi compagni ne ha mai parlato male. Significa che per loro c’era sempre".