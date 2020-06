Guidolin: "Rrahmani? Con la difesa a quattro cambia moltissimo ma è preparato, farà bene anche a Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Guidolin, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del fischio d’inizio della partita contro l’Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Giusto alternare i calciatori perché devono fare tante partite in poco tempo e di conseguenza vanno gestite le energie. Rrahmani in una difesa a quattro? Cambierà moltissimo per lui. Il ragazzo è preparato perché nella Dinamo Zagabria giocava a quattro. Sta dimostrando di essere capace e di essere anche intraprendente, sa sganciarsi e proporsi. E’ una bella sorpresa e sono convinto che farà bene anche a Napoli”.