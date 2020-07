Guidolin lancia l'allarme Coronavirus: "Bisogna stare lontani da situazioni come quelle spagnole"

Francesco Guidolin, ex allenatore di Bologna e Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Barcellona-Napoli è la classica partita in cui non bisogna sbagliare niente e bisogna fare tutto bene con coraggio e determinazione, non chiudendosi. Il Napoli deve far goal. Se tutti fanno bene individualmente ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma se la possono giocare. Non so se il problema goal per il Napoli sia temporaneo, ma dico che creare tanto è sempre importante perché il Napoli ha giocatori che finalizzano. Non sarei così preoccupato, sarei preoccupato se la squadra creasse poco. Io mi preoccupo del fatto che dalla Catalogna non arrivano notizie positive dal punto di vista del virus, capisco De Laurentiis. Sarebbe meglio giocare in un’altra città e stare lontani da quel tipo di situazione. Osimhen? Conosco l’organizzazione delle squadre francesi. Ho sentito dire che ha ottime qualità, ma dovrà integrarsi nel nostro modo di vivere il calcio. In Francia c’è molta meno pressione, da noi c’è un’aria pesante. Poi dovrà adeguarsi agli allenamenti, al modo di alimentarsi ed al modo di giocare in Italia dove sono esasperati i tatticismi”.