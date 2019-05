Guido Ruotolo: "I Sarristi incolpano ADL, ma è Sarri che è voluto andar via. Alimentare il gioco della rivoluzione, del comandante è controproducente"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Guido Ruotolo, giornalista de Il Napolista: "Un voto alla stagione del Napoli? Sono molto contento, con Sarri era arrivato alla frutta e doveva rinnovarsi. Con una sola cessione e pochi acquisti azzeccati, il Napoli ha onorato il campionato. L'anno prossimo vedremo il Napoli di Ancelotti. Dipenderà molto dagli acquisti. Non credo molto alle voci di mercato o agli screzi tra ADL e Ancelotti. Per me c'è un'unità di intenti tra presidente e allenatore, basandomi su una condizione più emozionale. Sarri alla Juventus? Dovrebbero andare tutti dallo psicoanalista, poi, i sarristi. Sarri è stato un ottimo allenatore, con dei limiti e appartiene al passato. Di cosa parliamo? A Napoli ha fatto bene come hanno fatto bene in tanti, bisogna guardare avanti. Non lo considererò un traditore, perché Maradona a parte, tutti possono cambiare maglia. Higuain? Per me è stato un pover uomo, più che altro. Ha fatto male al sentimento popolare, mentre Sarri è andato già via. I Sarristi incolpano ADL, ma è Sarri che è voluto andar via, diciamola tutto. Alimentare il gioco della rivoluzione, del comandante, del Sarrismo ecc. ecc., è controproducente. Il messaggio viene captato per essere strumentalizzato contro De Laurentiis".