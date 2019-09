Guglielmo Stendardo a CN24: "L'errore di Koulibaly a Torino non potrà inficiare sulla sua immagine tecnica e morale"

Notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Uno come Mertens potrebbe mettermi in difficoltà, è veloce e rapido. In questo periodo dell’anno è giusto sfruttare la sua brillantezza, ma anche Lozano è in gran forma. Llorente è un attaccante di livello. Milik è stato sfortunato negli ultimi anni, ma ha sempre garantito tanta quantità. Llorente ti dà la possibilità di sfruttare più fisicità sulle palle inattive. Koulibaly? Lo ritengo uno dei migliori difensori al mondo, ma come tutti i difensori può sbagliare e fare errori determinanti, ma quello di Torino non va ad inficiare sull’immagine tecnica e morale di un calciatore così forte. E’ in ritardo di competizione perché quest’estate ha giocato la Coppa d’Africa. Dal mercato il Napoli è uscito rinforzato. Gli acquisti fatti sono tutti di assoluto valore, la squadra può solo migliorare. Al di là della gara di Torino e di alcune fasi della gara a Firenze in fase difensive credo che il Napoli abbia fatto vedere ottime cose”.