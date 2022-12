Guardiola snobba Maradona e Pelé: "E' Messi il migliore di sempre"

Ultime notizie - Polemica contro Pep Guardiola che avrebbe osannato Leo Messi a discapito di Maradona e Pelé, due leggende del calcio che sono scomparsi entrambi in questi anni. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

«Non ero ancora nato quando lui giocava, ma era fortissimo, e ha lasciato un’impronta importante. Penso che Pelè, come Cruijff, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Beckenbauer sono giocatori che resteranno per sempre. Hanno fatto tante cose per tanti anni sui campi di calcio. Pelè era in grado di fare tutto, e i brasiliani ritengono che sia il migliore della storia, così come gli argentini pensano lo stesso di Messi, Di Stefano e Maradona. Personalmente dico che per me il migliore in assoluto è stato Leo Messi».