Graziani: "Quagliarella a Napoli giocherebbe una volta ogni quattro partite. Non credo a questa voce"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Graziani, ex attaccante di Roma e Nazionale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Facciamo onore a Quagliarella che raccoglierà un traguardo storico per la sua carriera, però non ce lo vedo a Napoli che venga a fare l’alternativa a qualcuno. Non credo che il Napoli pensi a lui per guardare al futuro con ottimismo, poi se gli faranno fare l’alternativa si potrebbe anche fare. Una volta che viene a Napoli lo stesso calciatore saprebbe di giocare una volta ogni cinque. Sarebbe meglio per lui giocare e continuare a divertirsi con la Sampdoria. Quando si arriva ad una certa età e si gioca poco le prestazioni si abbassano e non sempre si riesce a fare il meglio. Forse vuol chiudere la carriera a Napoli perché è tifoso del Napoli. Chi non gioca però soffre sempre, soprattutto se arrivi ad una certa età. Milik è in sofferenza, Mertens è stato in sofferenza. Se non fai giocare Insigne anche lui va in sofferenza, non è facile gestire tanti attaccanti bravi. Allenatore della Juve? Se sono intelligenti vanno a prendere Mourinho. Non prenderei Sarri perchè non ce lo vedo, lì serve uno alla Ancelotti, alla Capello, o alla Allegri".