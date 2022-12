Graziani: "Paragone Messi-Maradona non è corretto, Diego è nel cuore anche di chi non lo ha visto"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vincere un mondiale provoca una gioia infinita, perché arrivi al massimo livello che può offrire la professione di calciatore. Nel tempo quella vittoria ti proietta nel campo degli eroi e ti farà ricordare per sempre.

Cassano, nel suo pensiero che ci può stare, è poco rispettoso quando dice che tra Messi e Maradona non c’è paragone. L’esasperazione non piace a nessuno, Maradona è nel cuore anche di chi non lo ha visto dal vivo. Fare paragoni tra epoche diverse non lo trovo corretto, Diego e Messi sono due grandissimi campioni ma non si possono paragonare.

Su Osimhen: "E' capocannoniere e fa gol ad ogni partita. Magari non sarà bellissimo da vedere ma è sempre efficace. In questo momento ha il rendimento più alto ed incide di più, quindi lo reputo il migliore in Serie A".