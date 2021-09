Graziani: "Osimhen è cresciuto tanto ma gli serve tempo per diventare determinante. Udinese? Partita trappola"

Napoli Calcio - Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Osimhen sta migliorando settimana per settimana. C'erano delle perplessita legate all'anno scorso ma adesso sembra aver capito cosa vuole da lui Spalletti. In questo inizio di stagione stiamo ammirando le sue capacità ma bisogna ancora aspettare per capire se diventerà veramente determinante. Il suo grande vantaggio è non dare mai punti di riferimento ai due centrali e se trova lo spazio giusto, ti fa male. Quest'anno sembra anche più concreto. Ho visto una Roma in dificoltà, ma in Italia non ci sono partite scontate e anche stasera l'Udinese può essere una trappola visto che gli azzurri affronteranno una squadra molto in forma. Il Napoli, però, ha l'occasione di mandare un messaggio importante al campionato".