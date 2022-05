Graziani: "Non ho capito Spalletti con Mertens quest'anno, bisognava lottare fino alle ultime giornate"

Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Partenza iniziale straordinaria da parte del Napoli, poi la parte finale ha portato a questa delusione. Il Napoli poteva anche non vincere questo campionato, ma doveva lottare fino alle ultime due giornate almeno. Fiorentina, Roma e alla fine l’Empoli ha portato rabbia e delusione. Per me Spalletti è bravo e lo stimo molto, è molto professionale e pignolo e lo confermerei sempre. Anche io però quest’anno su alcune formazioni e cambi non sono riuscito a capirlo. Avrei usato di più Mertens. Può giocare con Osimhen senza alcun problema, soprattutto con esterni con Insigne e Politano che aiutano tanto. Per lui era più funzionale Zielinski però rispetto a Mertens".