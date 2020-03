Graziani: "In giro ancora degli imbecilli, voglio fare un appello. Playoff? No, o si arriva a fine campionato o non si assegna il titolo"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In giro ci sono ancora alcuni imbecilli a cui vorrei dire di restare a casa, scendendo ed andando in giro mette a rischio la sua vita e quella degli altri. Il calcio serve anche per svagarci un po’. Detto ciò, la mia speranza è che possa concludersi questa stagione. Non mi piace l’idea di assegnare il titolo né con una stagione monca né, tanto meno, attraverso i play off. Se non si arriva alla conclusione della stagione regolare, non si conta questa annata”.