Graziani: "In caso di sconfitta, Allegri ha già la scusa pronta. Anguissa? Il calcio è universale"

Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Occasione unica per il Napoli, deve approfittare delle mancanze in organico della Juventus. Anche gli azzurri hanno qualche problema, ma meno dei bianconeri. In caso di sconfitta, Allegri ha già la scusa pronta. Sono curioso di vedere che formazione farà Allegri, è pur sempre la Juventus. Anguissa? Nel calcio c'è una lingua universale, in campo può andare chiunque della rosa. Insigne-Bonucci? In campo contro non sin è più fratelli, in Nazionale è diverso".