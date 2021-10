Graziani: "Il rinnovo può incidere nella testa di Insigne ma non di Belotti, vi spiego. Osimhen? Come Lewandowski, imprendibile in area"

Napoli Calcio - Ciccio Graziani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Torino è preoccupato dalla possibile partenza di Belotti a parametro zero. Non si deve arrivare ad una situazione così difficile per la società e facile per il giocatore. Sanno che è un anno da non sbagliare, giocare bene fa crescere il valore e i guadagni. Non sarà disturbo per Belotti ma per Insigne si: le cifre sui giornali fa fare valutazioni alla gente che poi dà giudizi. Osimhen? Incide talmente tanto sul gioco della squadra che mette paura a tutti. Insieme a Lewandowski incide moltissimo in area di rigore: non c'è Petagna che può sostituirlo".