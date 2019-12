Graziani: "Il Napoli si è rinforzato, ma capitano annate dove va tutto storto. Alla fine i valori verranno fuori"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Se ne esce fuori solo col lavoro, la professionalità, l'attenzione ai dettagli dall'alimentazione al sonno, all'applicazione in campo. Chi ha dei valori può avere dei momenti difficili, ma alla lunga la qualità fa la differenza. Poi ci sono annate positive o negative, capita, come quella del Napoli che s'è rinforzata, ha aggiunto alternative, ma le cose stanno andando davvero male, però credo che la squadra voglia tornare protagonista. Poi anche alcuni episodi, in campo e fuori, hanno determinato questa situazione, ma se ne può uscire tutti insieme".