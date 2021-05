Graziani: "Il Napoli poteva ambire al titolo, ma Champions sarebbe importante! Osimhen? Anno di apprendistato"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Champions sarebbe un obiettivo importante per il club, Gattuso, i calciatori ed i tifosi. Poteva ambire allo Scudetto ma non tutto è andato per il meglio, ma comunque potrebbe seriamente rientrare tra le prime quattro e questo era l'obiettivo stagionale. Questo obiettivo, a meno di terremoti calcistici, dovrebbe essere centrato domani. L'ideale in caso di addio di Gattuso potrebbe essere Spalletti perché ha voglia di rifarsi. A Luciano però non piacciono i mezzi termini, il presidente dovrà essere chiaro altrimenti arriveranno subito allo scontro. Osimhen? Non conosceva il calcio italiano, ha avuto problemi tra Covid e spalla. Ultimamente è migliorato molto. L'anno prossimo potrebbe essere un vero e proprio protagonista, ha delle ottime qualità. Quest'anno potrebbe essere stato di apprendistato".