Graziani: "Corsa Champions? Può succedere di tutto, il Napoli a lungo ha dovuto fare la conta degli indisponibili"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se la Lazio vince il recupero con il Torino si rilancia anche nella corsa Champions League, può succedere di tutto a questo punto. Il Napoli quest'anno ha dovuto fare a volte anche la conta dei disponibili, mentre l'Atalanta non ha avuto problemi di questa natura. I calciatori possono convincere Gattuso a restare? Conoscendolo no... A voler cercare il pelo nell'uovo, poi, c'è da dire che sono contenti quelli che giocano, mentre chi non gioca è ovvio che non sia contento".