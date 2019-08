Ciccio Graziani, ex calciatore e campione del mondo con l'Italia nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

"A Icardi consiglierei di andare al Napoli: in città si creerebbe grande entusiasmo e la squadra potrebbe contendere lo scudetto alla Juve, in più si potrebbe prendere qualche rivincita nei confronti dell'Inter. Penso però che non ci voglia andare".