Graziani: "A Genova un Napoli smarrito ma il primo tempo col Braga è stato da vecchio e vincente gruppo: Garcia non è uno stupido"

Ciccio Graziani:

“Garcia, a Genova, toglie Kvaratskhelia al minuto 88 e non va fatto con Zerbin. Non so cosa gli sia venuto. Dopo la Lazio si stava perdendo anche sotto il punta di vista del gioco. Anche nel primo tempo di Genova non era lo stesso Napoli. Il primo tempo di Braga è stato straordinario, ho rivisto il vecchio Napoli. Garcia non è stupido, ma qualcosa di diverso l'abbiamo vista".