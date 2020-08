Grassani: "Barcellona-Napoli? De Laurentiis ha ragione da vendere sulle preoccupazioni. Se si giocherà lì deve deciderlo l'Uefa assumendosi le responsabilità"

Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Barcellona-Napoli? Le parole di De Laurentiis sono centrate, ha ragione da vendere quando manifesta preoccupazioni legate a tutto ciò che ruota intorno all'evento sportivo ed alle conseguenze di comportamenti improvvidi. Sta richiamando l'attenzione di tutti su un problema non da poco, non può essere soltanto l'autorità locale a decidere se si giocherà al Camp Nou. Serve senso di responsabilità e salvaguardare la salute di tutti. L'organizzazione della gara spetta all'Uefa, se decideranno che si giocherà lì bisognerà accettarlo. Se questo evento lasciasse conseguenze, ci auguriamo di no, come contagi De Laurentiis avrebbe tutte le ragioni per evocare un danno patrimoniale e d'immagine nei confronti dell'Uefa e della società ospitante"