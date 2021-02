Bergomi: "Bakayoko deve giocare sempre nel 4-2-3-1. Osimhen? Serve pazienza, deve migliorare un aspetto"

Ultime notizie Napoli – Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Granada-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Napoli spreca troppo? Il calcio è uno sport di conoscenza ed in tal senso, per migliorare, è fondamentale indicare e capire qual è la squadra tipo. Giocare insieme permette ai calciatori di conoscersi meglio. Io penso che, se vuoi giocare con una squadra super offensiva, non puoi rinunciare a Bakayoko. Serve pazienza con Osimhen, anche perché quello alla spalla è un infortunio molto delicato. Deve allungare la squadra avversaria per creare spazi per i compagni. Poi deve migliorare nella gestione della palla”.