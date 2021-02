Granada, Montoro: "Napoli? C'è voglia di vincere e ambizione. Gli azzurri sono forti, c'è un giocatore a livello personale che temo"

Europa League - Angel Montoro ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Sto molto bene, ho l'entusiasmo giusto. E' un appuntamento storico, vogliamo giocarcela per dimostrare la grande squadra che siamo. Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo raggiunto. Io e miei compagni abbiamo voglia e ambizione, sappiamo che è una gara difficile ma vogliamo vincere. Tutti in questa squadra vogliono vincere, sappiamo che la qualificazione si gioca in due gare. Chi temo del Napoli? Non mi sento di fare un solo nome, è tutta la squadra nel suo insieme che ha giocatori di spessore. Forse a livello personale mi sentirei di nominare Fabiàn, ma mi focalizzerei sull'insieme. Faremo di tutto per rendere i nostri tifosi felici"