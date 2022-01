Goria: "Spalletti ha fatto miracoli, ha rigenerato giocatori come Elmas e riposizionato uno come Mertens"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Amedeo Goria, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La giornata di Serie A? Per i tifosi del Napoli sarà importante la sfida contro l’Inter dopo la sosta, ma vediamo come ci arrivano gli azzurri: il campionato è condizionato dal Covid, e l’Inter ha una rosa più ampia rispetto a quella degli azzurri. Spalletti ha fatto miracoli, ha rigenerato giocatori come Elmas e riposizionato uno come Mertens. Se anche Lozano migliorasse, sarebbe un’arma in più. A dicembre ci sono stati troppi stop, altrimenti il Napoli sarebbe stato ancora più in alto in classifica: il fatto che sia secondo alla pari col Milan lo reputo già un grande risultato, non lo vedo da scudetto. Tenere lontana la Juventus sarebbe già un grande risultato”